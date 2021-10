Schip in Duinkerken overvallen door grote groep gewapende mannen

Het is een raadsel wat de overvallers aan boord van het schip zochten en of ze dat gevonden hebben. De drugs zaten begin deze maand verstopt in de officiële lading van de Trudy en die was nog steeds aan boord. Het is ook niet bekend waar ze gebleven zijn. Het is door veiligheidsmaatregelen erg moeilijk onopgemerkt het haventerrein op te komen of te verlaten, schrijven noord-Franse media. Volgens sommige berichten waren er Russisch sprekenden onder de overvallers.