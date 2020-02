Nederlanders Europees kampioen thuiswerken

Gemiddeld ligt het percentage thuiswerkers in de EU op 5 procent. Het gemiddelde percentage mensen dat af en toe thuis werkt is iets gestegen, van 5,8 procent in 2008 naar 8,3 in 2018.

In Nederland, Denemarken en Ierland zijn het vooral mannen die thuiswerken, in Frankrijk, Luxemburg en Malta vooral vrouwen. Voor ons land geldt dat ouderen (50-64 jaar) meer thuiswerken dan jongeren (25-49 jaar).