Kabinet vervroegt persconferentie: ’Alle maatregelen liggen op tafel’

Vrijdag vergadert het Outbreak Management Team (OMT) over nieuwe maatregelen, zondag komen de meest betrokken ministers in het Catshuis bijeen. Normaal vindt de besluitvorming dinsdags plaats, maar dat wordt mogelijk een dag eerder. Eerder had het kabinet vrijdag 3 december als moment in het vooruitzicht gesteld om de huidige maatregelen te ’wegen’.

Maandag hielden premier Rutte en coronaminister De Jonge tijdens een ingelast persmoment nog een slag om de arm. Als er geen ’kentering’ kwam in het aantal besmettingen, zouden strengere maatregelen onvermijdelijk zijn. Alles staat of valt met de naleving van de basismaatregelen, waarschuwden Rutte en De Jonge. Daarbij merkten zij op dat het nog ’te vroeg’ was om het effect van de huidige halve lockdown te kunnen zien.

Alles ligt op tafel

Nu lijkt het erop dat zij die kentering niet verwachten en een eventuele verbetering van ons gedrag niet afwachten en sneller willen ingrijpen. Met welke maatregelen dat zal gebeuren, is nog onduidelijk. „Alles ligt op tafel”, zegt een bron bij het kabinet.

Het OMT pleit in z’n laatste advies wel voor een uitzondering: het onderwijs. „Er is echter één onderdeel van de samenleving waarbij het OMT nieuwe beperkende maatregelen wil vermijden en dat is het primair en voortgezet onderwijs. Dat vindt haar oorsprong in het toenemend wetenschappelijk bewijs voor schade aan de ontwikkeling van kinderen als zij sociale schoolcontacten en onderwijs ontberen.”

Dat stelt het kabinet echter voor een dilemma, aangezien de meeste besmettingen nu plaatsvinden in de leeftijden 5 tot en met 14 en van 35 tot en met 44-jarigen - scholieren en hun ouders.