Twaalf Nederlanders opgepakt in Antwerpen na vechtpartijen

De Antwerpse politie omschrijft de incidenten als „dronkenlappen die elkaar in de haren vliegen.” De twaalf zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Zeven Nederlanders en een aantal Belgen werden aangehouden rondom de Grote Markt. De groep ging onderling met elkaar op de vuist en één van hen raakte gewond. Toen de politie ter plaatse kwam werden de verdachten agressief richting de agenten, zegt een politiewoordvoerder. De andere vechtpartij ontstond aan de Waalsekaai. Daar zijn vijf Nederlanders aangehouden.

De twaalf zijn „bestuurlijk aangehouden.” Dit betekent dat de politie de arrestanten tijdelijk van straat haalt. Wanneer de agenten denken dat de arrestanten geen gevaar meer vormen, worden ze vrijgelaten. Een aantal van hen werd in de nacht van woensdag op donderdag al vrijgelaten. De rest kwam donderdagochtend weer op vrije voeten. Ze krijgen geen aantekening op het strafblad. Mogelijk volgt wel een geldboete.

„Er wordt kordaat opgetreden waar de openbare orde verstoord wordt. De politie houdt ook tijdens de eindejaarsdrukte onverminderd toezicht om de veiligheid en de rust te verzekeren”, zegt een politiewoordvoerder tegen het Nieuwsblad.

Weer drukte op de weg richting Antwerpen

Het is donderdag opnieuw druk op de snelwegen richting Antwerpen. Volgens de ANWB is het donderdag wel rustiger dan voorgaande dagen. Ook in de treinen is het weer druk, maar de NS ziet het aantal reizigers wel afnemen.

In de ochtend stond er nog een lange file op de A58 richting Antwerpen. Dit kwam door een ongeluk. „Afgelopen dagen zagen we tot ongeveer 14.00 uur wel files, maar dit keer zijn die eerder opgelost.” Over de grens in België zijn wel enkele vertragingen, maar die zijn volgens de ANWB „niet noemenswaardig.”

De NS waarschuwt nog steeds dat het te druk is in treinen tussen Nederland en België. Hierdoor is voldoende afstand houden onmogelijk. De spoorwegmaatschappij raadt mensen af met de trein naar België te reizen, tenzij het noodzakelijk is.

Wel merkt de NS op dat de kaartverkoop voor reizen naar België afneemt. Op perrons staan ook minder mensen. Eerder in de week moesten passagiers soms achterblijven omdat er geen plek meer was in een trein. Dat zou donderdag niet meer zijn gebeurd.

De spoorwegmaatschappij roept nu om op onder meer het station van Breda dat studenten niet gratis naar Antwerpen kunnen reizen. Er gaan namelijk volgens de NS berichten rond dat dit wel zou kunnen. De NS benadrukt dat de studentenkorting alleen in Nederland te gebruiken is.