Marechaussee vindt zwangere tussen autobanden

De 39-jarige Afghaanse had zich verstopt met haar 34-jarige man en twee kinderen van zeven en elf jaar. De vrouw was uitgeput en is voor controle overgebracht naar een ziekenhuis, meldde de marechaussee woensdag.

Het gezin werd dinsdagavond gevonden toen de kleine vrachtwagen met Engels kenteken werd gecontroleerd. De 23-jarige Letse chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel en zit vast.

Het gezin heeft al een asielaanvraag in een ander land lopen en zal worden teruggestuurd.