Marcel Peereboom Voller Ⓒ De Telegraaf

Zullen we er dan maar een werkwoord van maken? Ybelen. Of is dat te veel eer voor Ybeltje Berckmoes, het ex-VVD-Kamerlid dat na zes jaar backbenchen in de Tweede Kamer haar mislukte politieke carrière te gelde maakt met een boek waarin ze de vuile was van haar partij buiten hangt? En wat zou dan de definitie van ybelen zijn?