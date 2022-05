Dode en meerdere gewonden door schietpartij in kerk VS, verdachte aangehouden

De politie meldt dat bij het schietincident in Laguna Woods, dat 16.000 inwoners telt, vier mensen zwaargewond zijn geraakt en een iemand ter plekke is overleden. Alle slachtoffers waren volwassenen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten hebben nog niets gemeld over het mogelijke motief van de schutter.

Het incident komt een dag na de schietpartij in Buffalo in de staat New York. Daar opende zaterdag een witte 18-jarige man het vuur in een supermarkt in een overwegend zwarte buurt. Er vielen tien doden en drie gewonden. De schutter, volgens de autoriteiten een rechtsextremist, wordt aangeklaagd voor een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.