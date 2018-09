Duitse kankerkliniek geeft sterfgeval toe

De Duitse politie waarschuwde dinsdag voor de alternatieve kankerkliniek in Bracht, net over de grens bij het Limburgse dorpje Swalmen. Aanleiding is het onder verdachte omstandigheden overlijden van een Nederlandse vrouw, na bezoek van de kliniek. De 43-jarige vrouw had borstkanker en kreeg in de kliniek een alternatieve kankerbehandeling. Vorige week stierf ze.

Ross noemt de ’verdachtmakingen’ in de media dat zijn alternatieve kliniek verantwoordelijk zou zijn voor het sterfgeval, spijtig. „Alternatieve geneeskunde is altijd een extra manier om ziekten te bestrijden. We adviseren patiënten altijd eerst reguliere behandelingen na te gaan.”

Volgens het Brabants Dagblad zijn er nog twee mensen overleden die in de kliniek werden behandeld. Het Duitse Openbaar Ministerie wilde woensdag niet reageren.