Zowel mijn zoon als dochter hebben alleen zwemdiploma A en B. Door omstandigheden. Het buurtzwembad waarin wij zwommen is een klein revalidatiebad en biedt alleen A en B aan. Dan merk je dat de drempel om een ander zwembad te zoeken voor alleen nog diploma C, groot is.

Prijzig

Voor mijn dochter heb ik dat destijds wel gedaan, maar toen ze weer maandenlang met groep B moest meezwemmen - omdat er enige tijd tussen B en C had gezeten - raakten we gedemotiveerd. Bovendien is deze zwemaangelegenheid best prijzig en ben je er zomaar een dagdeel aan kwijt. Zit je weer je vrije zaterdagochtend of woensdagmiddag in het zwembad, met een kind dat eigenlijk al prima zwemt. Heel eerlijk? Ik was eigenlijk wel opgelucht dat ze niet meer wilde...

De zwembond adviseert ouders om regelmatig met kinderen te oefenen. Dat doen wij dan weer wel. Mijn kinderen zwemmen graag en veel, en we zijn dan ook regelmatig in een zwembad te vinden. In het weekend en ook deze vakantie waren ze niet uit het zwembad te slaan.

Toezicht

Heeft jouw kind het hele zwem-ABC en ga jij zelf regelmatig met ze zwemmen? En denk jij dat het (herinvoeren) van schoolzwemmen zal helpen bij het terugdringen van zwemdoden? Of vind je dat niet de school of de overheid, maar ouders zélf verantwoordelijk zijn voor de zwemvaardigheid van hun kind(eren)? En heeft het minstens zoveel te maken met toezicht houden op het zwemmende grut? Praat mee op VROUW.nl.