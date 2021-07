Verdachte dodelijke steekpartij Roermond op vrije voeten

Ze was maandag aangehouden omdat ze mogelijk betrokken was bij het incident eerder die dag aan de Eglantierhof in Roermond. Ook was een minderjarige jongen opgepakt. Beiden wonen in hetzelfde huis als het slachtoffer. Het politieonderzoek gaat verder.

Onduidelijk

Veel is nog onduidelijk over wat zich in de woning heeft afgespeeld. De politie meldt dat om half acht maandagochtend een telefoontje binnenkwam over het steekincident en dat vervolgens agenten de bewoner dood aantroffen in zijn woning.

Over de achtergrond van de steekpartij is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat de overleden bewoner bekendheid genoot in Roermond. Zijn vader had jarenlang een bordeel langs de Rijksweg in Linne.