Klap voor toeristen Frankrijk: zonder booster of negatieve test bijna nergens meer toegang

Daarin staat dat vanaf 15 december het coronabewijs, het DCC, voor 65-plussers al niet meer geldig is als de tweede prik zeven maanden oud is. Vanaf 15 januari gaat dat ook gelden voor iedereen boven de 18 jaar.

Die maatregelen waren vorige week aangekondigd door Frankrijk, maar daar hing nog altijd bij in de lucht of de regels alleen voor Fransen zouden gaan gelden of ook voor toeristen. Aan die twijfel komt maandag een einde. Het betekent dat iedereen die naar Frankrijk gaat een boosterprik nodig heeft om te ontkomen aan een dagelijks bezoek aan de teststraat voor een beetje normale vakantiepret. De Fransen hebben namelijk ook besloten dat een test maximaal 24 uur geldig is.

De nieuwe regels zijn een streep door de rekening voor Nederlandse wintersporters. Nadat Oostenrijk allerlei zeer strenge vaccinatie-eisen invoerde, besloten veel Nederlanders om te boeken naar het op dat moment nog relatief milde Frankrijk. Met die milde regelgeving hebben de Franse nu korte metten gemaakt.