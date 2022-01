Ondernemer speelt heldenrol bij beroving 84-jarige man in centrum Emmen

Emmen - Een 84-jarige man is maandagmiddag in het centrum Emmen van zijn mobiele telefoon beroofd. De man heeft zijn telefoon inmiddels weer terug. Dit mede dankzij een oplettende ondernemer, die durfde in te grijpen.