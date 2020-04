Ondernemer over ophef rond FFP2-winkel Amsterdam: ’Er ís geen schaarste’

Op de hoek van de Amsterdamse Westerstraat met de Prinsengracht zit een ijssalon dat is omgetoverd tot mondkapjeswinkel. De winkelier prijst de mondkapjes aan als type FFP2-maskers, de hoogste kwaliteit. Er mag alleen contant betaald worden – terwijl het RIVM juist aanraadt om alleen te pinnen.

GroenLinks-raadslid Imane Nadif is boos. Mogelijk is de winkel helemaal niet illegaal, maar „dat neemt niet weg dat dit onwenselijk is. De maskers zijn hard nodig in de zorg. Daarbij zijn de prijzen ook veel te hoog”, zegt ze tegen AT5.

Ondernemer Hank vindt zelf dat hij niets fout doet. „Er is geen schaarste. Want als ik ze kan krijgen, dan kan de regering er toch ook aan komen?”, zegt hij tegen RTL Nieuws. „Die krengen zijn alleen hartstikke duur.”

RIVM

De ondernemer is met deze handel begonnen omdat er geen ijsjes worden verkocht. Hank wijst op de maandlasten: 4000 euro huur, plus gas, water, licht en het wifi-abonnement. Hij schakelde een vriend in die gecertificeerde mondkapjes uit China importeert. „Er is wel degelijk aan te komen, er wordt gewoon geleverd. Je moet alleen wat dieper zoeken en de hoofdprijs willen betalen.”

Naar eigen zeggen heeft Hank de mondkapjes aangeboden aan het RIVM, maar zou dat instituut zijn aanbod hebben afgewezen. „Waarschijnlijk te duur”, aldus Hank. Het RIVM heeft nog niet gereageerd.

Opa’s en oma’s

Vandaag is de winkel van Hank voor het eerst opengegaan. „Ik hoop dat mijn zaak de coronacrisis hierdoor kan overleven en ik hoop tegelijkertijd anderen te helpen.” Hij krijgt ’alleen maar positieve reacties’. „Het waren vooral de papa’s en mama’s die mondkapjes kochten voor de opa’s en oma’s.”

De mondkapjes zijn prijzig: 9 euro per stuk, of 3 voor 25 euro. „Maar de marge die ik erop neem is nog veel kleiner dan op een ijsje. Deze man wil echt alleen maar de huur straks kunnen betalen en niet omvallen. Gewoon weer aan het werk en anderen helpen, dat is het enige.”