Ruim honderd doden door storm in India

In de plaats Orissa werden afgelopen weekend 52 mensen dodelijk getroffen door de bliksem. De meesten waren boeren die in de velden werkten, zeiden de autoriteiten. In Bihar kwamen afgelopen week zeker 28 mensen om door overstromingen en in de noordoostelijke deelstaat Assam 34.

In het Kaziranga National Park in Assam verdronken ook zeventien zeldzame neushoorns. Daaronder waren negen kalveren. Negen andere dieren werden gered. In het nationale park verblijven ongeveer 2400 exemplaren van deze bedreigde diersoort.