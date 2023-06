Dode man aangetroffen in plas Helmond, waarschijnlijk zwemmer

De plas aan de Raktweg in Helmond Ⓒ GOOGLE STREETVIEW

HELMOND - In een plas aan de Raktweg in Helmond (Noord-Brabant) is rond 18.00 uur een overleden man aangetroffen, meldt de politie. Agenten troffen de man aan na een melding van omstanders ter plekke.