Trump over beeldenstorm: ’Genadeloze campagne tegen onze iconen’

Trump beloofde zijn toehoorders dat hij een presidentieel bevel gaat uitvaardigen voor de stichting van een nationale tuin met Amerikaanse helden. Daarin komen volgens Trump „de standbeelden van de grootste Amerikanen die ooit hebben geleefd.”

Volgens Trump wordt er tegen Amerikaanse iconen „een genadeloze campagne gevoerd”, verwijzend naar de protesten van de jongste weken tegen racisme en politiegeweld.

Bij de viering waren naar schatting ruim 7000 mensen aanwezig. Vrijwel niemand droeg een mondkapje en ook het advies om gepaste afstand te houden, werd door veel aanwezigen genegeerd.

Inheemse demonstranten werden gearresteerd na het blokkeren van een weg naar het monument in de staat South-Dakota. Zij hadden kritiek op Trump vanwege het risico om het COVID-19 virus te verspreiden en voor het vieren van de Amerikaanse onafhankelijkheid op grond die voor hen, de oorspronkelijke bewoners van de VS, heilig is.

Trump bekeek bij Mount Rushmore ook een vuurwerkshow. Natuurbeschermingsorganisaties hadden geprotesteerd tegen dat vuurwerk vanwege de vrees voor branden in het natuurgebied en het milieu. Om die redenen was er bij Mount Rushmore sinds 2009 geen vuurwerkshow meer.