Tien maanden celstraf voor Limburgse politiemol

Volgens de rechtbank heeft de man toen hij nog agent was in het politiebureau in Stein vertrouwelijke informatie geprint in opdracht van een man, van wie hij wist dat deze een criminele achtergrond had. Daarvoor kreeg hij 1500 euro. „Uit het dossier komt naar voren dat de politieman regelmatig contact had met deze man en hem kennelijk geregeld toegang gaf tot vertrouwelijke informatie in ruil voor geld”, aldus de rechtbank.

Indruk maken

De man was volgens de rechtbank verder scheutig met het geven van vertrouwelijke informatie aan twee vrouwen op wie hij indruk wilde maken.

De man had bij zijn aanhouding negentien jaar als agent in Geleen gewerkt. Hij erkende tijdens verhoren dat hij als wijkagent informatie met derden had gedeeld, zoals met een leidinggevende van de daklozenopvang in zijn woonplaats. Dat delen van informatie zou in zijn korps gebruikelijk zijn, aldus K..

Justitie kwam K. op het spoor in een undercoveronderzoek in een andere strafzaak, de moord op Sven Prins in Brunssum. De undercoveragent vroeg een andere crimineel om eens na te gaan of zijn naam in de politiesystemen voorkwam. Die ander, Jeu R., kreeg volgens het OM van K. een uitdraai van de undercoveragent uit de politiesystemen.