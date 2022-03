OM gaat omstandigheden rond dood Tamar (14) opnieuw bekijken

Tamar liep op 25 juli 2020 overstuur weg van huis, na een discussie met haar ouders over haar bedtijd. Enkele uren later trof de politie haar lichaam aan in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam.

Uit onderzoek bleek dat een 28-jarige Duitser met zijn auto over haar heen gereden was. Maar het OM zag af van vervolging omdat de man niet had kunnen vermoeden dat sprake was van een aanrijding. De man verklaarde dat hij was doorgereden omdat hij dacht dat hij in een gat in de weg was geraakt.

„Verkeersanalisten van de Koninklijke Marechaussee de dossierstukken van de plaats van het ongeval bekeken. Daaruit komt naar voren dat er nog vragen zijn wat er de nacht van het verkeersongeval is gebeurd. Ook zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Tamar is verplaatst. Het OM gaat daarom een deskundigenbijeenkomst beleggen, waarin dit opnieuw wordt bekeken door onafhankelijke experts”, aldus het OM.