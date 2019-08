Banken Trump weigeren rechter te antwoorden

Het driekoppige hof vroeg de banken of belastingaangiften van Trump vallen onder de documenten die Democratische afgevaardigden via een dagvaarding hebben opgeëist. De advocaten weigerden herhaaldelijk te antwoorden, maar hebben toegezegd binnen 48 uur hun opinie hierover schriftelijk toe te lichten. Onduidelijk is of ze dan inhoudelijk op de zaak ingaan of alleen hun bezwaren zullen onderbouwen.

Verschillende commissies van het Huis van Afgevaardigden eisten dit jaar informatie op bij de banken. Advocaten van Trump stapten daarop naar de rechter om te voorkomen dat die zou worden overgedragen. In mei oordeelde een rechter in het voordeel van de commissies. Hoger beroep volgde en de documenten hoefden in afwachting van de behandeling daarvan niet te worden overgedragen.

Geldschieter

Deutsche Bank was lange tijd de belangrijkste geldschieter van de vastgoedmagnaat. Uit een formulier uit 2017 blijkt dat Trump voor zeker 130 miljoen dollar aan leningen bij de bank had uitstaan. De gegevens van Capital One moeten meer duidelijk maken over de Trump-hotelketen en eventuele belangenverstrengeling.

De Democraten hebben gevraagd om de bankgegevens van Trump, drie van zijn kinderen en de Trump Organization. Ze willen informatie over de rekeningen, transacties en investeringen, en gegevens over eventuele banden met vreemde mogendheden.

Dagvaarding

Ook via andere wegen proberen Democraten in het Congres aan documenten over Trumps financiën te komen. Zo hebben ze via een dagvaarding documenten opgeëist van accountantsbureau Mazars. Ook die zaak wordt momenteel door een federaal hof van beroep bekeken. Daarnaast willen commissies uit het Huis van Afgevaardigden via de rechter afdwingen dat het ministerie van Financiën en de belastingdienst IRS de federale belastingaangiften van Trump vrijgeven.