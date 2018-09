Heerlijk, 3 weken zonder kinderen

Na mijn scheiding - hij verliet mij al in het begin van mijn tweede zwangerschap omdat hij verliefd werd op zijn huidige vrouw - hebben mijn ex en ik in een ouderschapsplan bepaald dat we de vakanties door midden delen; hij drie weken zomervakantie met de kinderen, ik ook drie weken zomervakantie met de kinderen. Volgens rooster had ik dit jaar de eerste drie weken. Ik ben lekker met mijn zoontje van 4 en dochtertje van 2 op de camping in Zeeland geweest. Dat doen we elk jaar - vroeger al met mijn ex - en daar hebben ze ook hun eigen vriendjes en vriendinnetjes.

APPEN

Nu heb ik sinds een half jaar een nieuwe vriend. We vonden het nog wat vroeg om als samengesteld gezin op vakantie te gaan, maar toen de kinderen naar bed waren heb ik uren met mijn vriend zitten facetimen, bellen of appen. Ik miste hem zo! Lees verder en praat mee.