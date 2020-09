Bestuur Denk draagt Azarkan voor als lijsttrekker

Azarkan is al voorzitter van de Denk-fractie in de Tweede Kamer. Hij heeft die functie overgenomen van Tunahan Kuzu, die bij de vorige verkiezingen nog lijsttrekker was.

Met Azarkan heeft Denk „een fantastische aanvoerder”, vindt partijvoorzitter Metin Çelik. „Hij is een scherp debater, een voorvechter voor gelijke kansen en een ervaren politicus die de waarden van Denk overtuigend uitdraagt.”

Afgelopen voorjaar kwam Azarkan nog hard in aanvaring met toenmalig partijvoorzitter en collega-Kamerlid Selçuk Öztürk, die hem zelfs wilde royeren als partijlid. Öztürk en Kuzu gingen toen eveneens rollend over straat. Inmiddels is de strijdbijl begraven.