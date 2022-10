Johnny de Mol niet vervolgd voor mishandeling en poging tot doodslag: ’Gebrek aan bewijs’

De juridisch adviseurs van Shima Kaes, jurist Karim Aachboun en zijn kantoorgenoot Ad Aerts, worden door het OM daarentegen wél vervolgd. Het duo wordt gedagvaard wegens poging tot afdreiging van de familie De Mol.

Dit gebeurt naar aanleiding van een aangifte in november 2020 tegen Aachboun en Aerts door de familie De Mol, die zich bedreigd en gechanteerd voelt door ’kamp Kaes’. De twee juridische adviseurs moeten zich nu voor de rechter verantwoorden. Op het delict afdreiging staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.

De beslissing van het Openbaar Ministerie om De Mol niet en de adviseurs van Kaes wél te vervolgen, is donderdagmiddag door het OM bevestigd en is voor Johnny de Mol ’een meer dan geweldige opluchting’. Over het hervatten van zijn televisiewerkzaamheden is nog geen beslissing genomen.

Over de het besluit Aachboun en Aerts voor de rechter te slepen, zegt De Mols’ advocaat Peter Plasman: „Ik heb deze beslissing zondemeer verwacht omdat het bewijs voor poging tot afdreiging duidelijk is en het om een ernstig delict gaat.”

’Oncontroleerbaar’

Het OM maakt in een uitgebreide verantwoording gehakt van de aangifte van Kaes en haar juridisch adviseurs. Beweerd bewijs blijkt volgens het OM niet te bestaan of oncontroleerbaar. In een brief aan Shima Kaes stelt het OM door Kaes aangedragen getuigen haar beweringen over mishandelingen niet staven.

Over foto’s die Kaes van zichzelf maakte en waarop verwondingen waren te zien, schrijft het OM: „Door u is een groot aantal foto’s overlegd waarop u te zien zou zijn met letsel.(…) Het getoonde letsel lijkt ook steeds niet overeen te stemmen met de gestelde toedracht. De beschreven toedracht doet veel ernstiger letsel verwachten dan op de foto’s zichtbaar is.” Justitie twijfelt dus zeer aan de foto’s en merkt ook op dat na een vermeende mishandeling het door Kaes bezochte ziekenhuis rapporteert: Geen uitwendig letsel waargenomen.

Geknipt en geplakt

„Uit het onderzoek dat thans is verricht is onvoldoende duidelijk geworden dat de drie gebeurtenissen die u heeft geschetst ook hebben plaatsgevonden op de manier waarop u zegt. De foto’s zijn niet te dateren en het letsel op de foto’s is niet eenduidig en komt ook niet altijd overeen met uw versie van de gebeurtenissen”, aldus het OM aan Kaes, die ook geluidsfragmenten niet ten nadele van De Mol uitlegt. Justitie suggereert dat de fragmenten geknipt en geplakt zijn of zelfs ontlastend zijn voor De Mol.

Een door Karim Aachboun overlegde anonieme melding over seksueel misbruik door de Mol legt het OM terzijde. Het door Aachboun naar buiten gebrachte bericht van een ’nieuw slachtoffer’ was voor De Mol aanleiding te stoppen met zijn tv programma. Hij wilde zich vanaf dat moment op zijn verdediging richten. Volgens het OM is er ook geen aanleiding De Mol vanwege die anonieme melding te vervolgen.

Johnny de Mols advocaat Wout Morra spreekt van een ’terechte en verheugende beslissing na grondig onderzoek van het OM.’