VS: IS-leider gedood in Oost-Syrië

en vlag van Islamitische Staat, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / BELGA

TAMPA/DAMASCUS - De Verenigde Staten hebben in het oosten van Syrië een droneaanval uitgevoerd waarbij een leider van Islamitische Staat (IS) is gedood. Dat meldt het Amerikaanse militaire hoofdkwartier Centcom, dat zich richt op het Midden-Oosten. Het zou gaan om Usamah al-Muhajir, over wie het Amerikaanse leger verder geen informatie gaf.