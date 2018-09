Palawan; het mooiste eiland van de wereld

Het Amerikaanse reismagazine is gek op het sprookjesachtige eiland met haar kristalblauwe water, hagelwitte droomstranden, jungle en een mysterieuze ondergrondse rivier. Waarschuwing: na onderstaande foto-slideshow heb je bepaald geen zin meer om te werken.

Palawan is een van de 7107 eilanden van de Filipijnen.

Het regenwoud en de mangrove bosssen van Palawan zijn nog relatief intact. Het eiland is een thuisbasis voor veel bedreigde diersoorten, waaronder vlinders, insecten en papagaaien. Breng vooral een bezoek aan de vlindertuin van het eiland.

Bijzonder aan Palawan is de ondergrondse rivier Puerto Princesa, die is uitgeroepen tot een van 's werelds mooiste natuurwonderen. De rivier is 8,2 kilometer lang en stroomt door een grot vol indrukwekkende stalagmieten en stalactieten. Per dag mogen maximaal 1000 mensen de grot bezoeken, dus boek je ticket op tijd.