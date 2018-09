Simone Kleinsma scoort eerste hoofdrol in film

Dat maakte distributeur September Film maandag bekend. Eerder had Kleinsma wel bijrollen in de hits Verliefd op Ibiza en Toscaanse bruiloft.

Andere grote rollen in Dorst zijn voor Elise van 't Laar, Leopold Witte, Stefan de Walle en Margot Ros. De opnames gaan 14 augustus van start en vinden vooral plaats rond Amsterdam.

Dorst vertelt over Coco (Van 't Laar) die geen idee heeft wat ze met haar leven aan moet. Als haar moeder (Kleinsma) ziek blijkt te zijn grijpt Coco het nieuwe doel in haar leven met beide handen aan en trekt bij haar moeder Elisabeth in.

Mooie uitdaging

Dorst is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Esther Gerritsen. "Toen ik het boek las, begreep ik wel dat men hier een filmscript in zag", stelt Kleinsma. "Ondanks de serieuze verhaallijn tussen moeder en dochter zit er ook veel humor in. En die combinatie, dat is iets wat me aanspreekt. Ik vind het hartstikke spannend, een mooie uitdaging en tegelijkertijd een eer dat ik gevraagd ben voor deze rol.”

De film wordt geproduceerd door KeyFilm producenten Hanneke Niens en Hans de Wolf die eerder onder meer hits Soof en De Tweeling maakten. Regisseur Saskia Diesing debuteerde twee jaar geleden met het coming of age-drama Nena. Deze film won twee Gouden Kalveren en werd geselecteerd voor het festival van Berlijn.

Dorst moet in 2017 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.