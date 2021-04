Protest tegen ’discriminatie van mensen met een Aziatische achtergrond’ in Amsterdam

Twee weken geleden organiseerde een aantal belangenorganisaties van mensen met wortels in Azië een eerste demonstratie op het Museumplein. Aanleiding was toen een schietpartij in de Amerikaanse stad Atlanta in maart, waarbij acht mensen omkwamen. De meeste slachtoffers waren Aziatische vrouwen. Het verbaasde de organisatoren van de demonstratie dat er in Nederland zo weinig aandacht was voor deze slachtoffers en voor anti-Aziatisch racisme.

„Incidenten zijn hier ook dagelijkse kost”, zegt Hui-Hui Pan, een van de organisatoren van #StopAsianhate. Dan heeft ze het niet alleen over fysiek geweld, maar ook over discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en etnisch profileren. Tot nu spraken Nederlanders met een Aziatische achtergrond zich daar niet zo over uit, zegt ze, maar de mensen achter deze manifestatie zijn van plan vaker van zich te laten horen.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie, die begon in China, is het anti-Aziatisch racisme sterk gestegen, stelt Hui-Hui Pan. „Vergeleken met andere groepen is het aantal incidenten hoog.”