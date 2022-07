Indrukwekkend: Saoedi-Arabië werkt aan spectaculaire wolkenkrabbers van 120 kilometer lang

Wie naar de foto’s kijkt, zal denken dat deze beelden uit een film komen. Maar niets is minder waar. De kroonprins wil twee wolkenkrabbers bouwen van maar liefst 120 km lang. In dit gigantische en futuristische woonproject ’The Line’ kunnen maar liefst negen miljoen mensen wonen.

De indrukwekkende woningen zijn ook van alle moderne gemakken voorzien. Een ondergrondse hogesnelheidstrein, een zwevend voetbalstadion, boerderijen met robotboeren en een jachthaven. Dat meldt The Wall Street Journal, die als eerste de ambiteuze plannen mocht bekijken.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Ⓒ ANP/HH

Minder afhankelijk van olie

Het bouwen gaat een hoop tijd kosten: meer dan vijftig jaar, eerst was het de bedoeling dat The Line in 2030 af zou zijn. Maar dat was te ambiteus.

Ook heeft het luxeproject van kroonprins Bin Salman een behoorlijk prijskaartje: maar liefst 980 miljard euro. De kroonprins wil met dit project het land minder afhankelijk maken van olie-inkomsten. Hij wil zijn prestigeproject ook naar de beurs brengen.

