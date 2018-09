Piloten easyJet blijven actievoeren

De in Nederland gestationeerde vliegers van de budgetmaatschappij legden maandag tussen 6.00 en 10.00 uur het werk neer. Daardoor vielen de zes vluchten die easyJet in de vroege ochtend vanaf Schiphol laat vertrekken uit.

Afspraken

Vluchten vanuit andere landen naar Schiphol gingen wel door, evenals de vluchten die met die toestellen vervolgens vanaf de Nederlandse luchthaven worden gemaakt. In totaal kon daardoor ruim de helft van de vluchten normaal worden uitgevoerd.

De 72 easyJet-piloten die Schiphol als thuisbasis hebben, staken voor het doorbetalen bij ziekte, meer rust tussen vluchten en een beter pensioen. Die acties gaan door totdat easyJet bereid is aan de eisen tegemoet te komen, liet de VNV weten. Daarbij wees de bond op afspraken die het bedrijf heeft gemaakt met Franse piloten, die aanzienlijk beter zouden zijn dan wat de Nederlandse vliegers wordt geboden.

Teleurgesteld

De VNV zal nieuwe acties hoogstens zes uur van tevoren aankondigen. Op die manier wil de bond voorkomen dat easyJet piloten uit andere landen inzet om de staking te breken.

EasyJet gaf in een verklaring aan teleurgesteld te zijn in de acties van de VNV. "Dit berokkent schade aan onze passagiers die via Schiphol reizen. We zijn extra teleurgesteld in deze onnodige acties omdat we al significante verbeteringen hebben bereikt in een eerlijke en marktconforme cao voor onze piloten."