Man (80) beroofd tijdens ’seksdate’

De twee mannen kwamen via de homo-datingsite Bullchat in contact met de bejaarde man. Toen het tweetal op de stoep stond deden zij zich voor als controleurs van de chatsite. Ze kwamen ’controleren of hij iets te maken had met minderjarigen’ en wilden zijn computer checken.

De bejaarde man gaf al zijn wachtwoorden, bank- en pingegevens af. Het bezoek van de mannen duurde enkele uren, waarbij een van de twee zo nu en dan even weg ging. Later werd duidelijk dat deze man in een winkelcentrum in de Zwolse wijk Holtenbroek tot het limiet van 11.000 euro geld had gepind. Dit deed hij na middernacht nog een keer, waarna de 80-jarige man binnen een paar uur, van 22.000 euro was beroofd.

Een paar weken later kreeg de man weer bezoek. Deze keer stonden er twee mannen op de stoep die vertelden dat zij op de hoogte waren van de oplichting. Ze boden hun hulp aan, maar hadden daarvoor wel zijn inloggegevens en codes nodig. Zo was het slachtoffer enkele dagen later nog eens 80.000 euro lichter.

De daders bleken echter niet harteloos te zijn. De man kreeg na de tweede roof een telefoontje met de vraag of hij nog wel genoeg geld had om boodschappen te doen. Later trof hij een envelop met 500 euro aan in zijn brievenbus.

De politie is op zoek naar de daders.