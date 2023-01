Zanger Hessel zet café De Groene Weide op Terschelling te koop, vraagprijs bijna 1,7 miljoen euro

De vraagprijs voor het café en restaurant in de Dorpsstraat van Hoorn bedraagt 1.410.000 euro (kosten koper). Wie het bedrijf van Van der Kooij wil overnemen, moet daar nog eens 285.000 euro voor neerleggen. Dat komt in totaal neer op een vraagprijs van bijna 1,7 miljoen euro.

Ⓒ funda

De nieuwe eigenaar krijgt daarvoor een terras met plek voor ruim 62 gasten, een restaurant annex café met 73 stoelen en een bedrijfswoning met vier slaapkamers. Daarnaast bevindt zich in de kelder een muziekstudio. De nieuwe eigenaar kan het bedrijf inclusief personeel overnemen.

’Mooi geweest’

In november traden Van der Kooij en dochter Tess voor het laatst op. De 68-jarige cafébaas en zanger vond het mooi geweest. „Ik ga niet als een fossiel eindigen. Phil Collins in een rolstoel op het podium! Ik herinner me die rolstoel, maar ik had hem liever voor ogen gehad in een waanzinnige drumsolo. Ik wil vol gas eindigen”, zo vertelde hij begin november in een interview aan de Leeuwarder Courant.