Ondanks verbod: jeugd appt er tijdens het fietsen nog steeds op los

Dit terwijl het tegendeel waar is en uit ongevalsanalyses blijkt dat bij 68% van de verkeersongelukken afleiding een belangrijke rol speelt. Dat blijkt uit onderzoek van Interpolis onder een kleine duizend middelbare scholieren aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Maandag eindigt de zomervakantie al in de regio Noord.

,,Het lijkt alsof het gebruik van de smartphone op de fiets de norm is bij jongeren. 99% van de scholieren denkt dat anderen ook hun telefoon gebruiken op de fiets en 80% van hen is in de veronderstelling dat iedereen dat ook ‘normaal’ vindt”, constateert Yvette Melis van Interpolis. ,, Het gevolg is dat 4 op de 5 jongeren het gebruik van een telefoon op de fiets geen probleem vinden en het gewoon blijven doen.”

Gedragsverandering

,,Dat zo veel jongeren hun telefoon gebruiken op de fiets is zorgelijk. Ik hoop dat we bij deze scholieren een gedragsverandering kunnen realiseren voordat ze over een paar jaar in de auto stappen. Jonge automobilisten hebben al gauw zes keer meer kans op een ongeluk. Dat wordt niet beter als ze gewend zijn om hun mobieltje al te gebruiken tijdens het fietsen”, meent Melis.

,,Het blijkt voor veel mensen niet makkelijk om de telefoon te mijden terwijl ze in de auto zitten of op straat fietsen. Om dit toch te voorkomen zijn er een aantal dingen die je kunt doen”, zegt Melis. ,,Bekijk vooraf hoe je wil fietsen, stel de navigatie al in en zet het geluid hard. Wil je toch iets opzoeken of een berichtje sturen, stop dan even op een veilige plek langs de weg.”

Pakkans

Dat scholieren zich weinig aantrekken van het app-verbod op de fiets heeft ook te maken met de geringe pakkans die ze lopen. Zo werden in 2019 bijvoorbeeld slechts 21.000 fietsers op de bon geslingerd voor het gebruik van hun smartphone. De boete bedraagt momenteel 95 euro.