Hoop vervlogen in ’stad van de toekomst’

Brasília werd uit het absolute niets opgetrokken met enkele grootschalige architectuurprojecten. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

BRASILIA - Het is één van de wonderlijkste hoofdsteden ter wereld: Brasília. Een futuristische stad in het verlaten Braziliaanse binnenland die in slechts drie jaar tijd uit de grond werd gestampt. Deze week vierde de stad zijn zestigste verjaardag. Ooit bedoeld als symbool van moderniteit, nu toonbeeld van sociale ongelijkheid.