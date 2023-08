Europese wegen dit weekend druk met terugkerende vakantiegangers

In België hebben weggebruikers mogelijk last van de werkzaamheden aan de E25 bij Luik. Op de Franse wegen verwacht de ANWB zaterdag onder meer drukte op de A7 Marseille - Lyon en de A10 Bordeaux - Parijs.

Ook in Duitsland moeten weggebruikers dit weekend rekening houden met volle wegen. De grootste drukte wordt in het zuiden van het land verwacht. In Oostenrijk zorgen terugkerende vakantiegangers vooral zaterdag voor drukte op de wegen.