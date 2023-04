Premium Het beste van De Telegraaf

Geen diplomaten aanwezig om politieke spanningen Sovjetsoldaten herdacht in Leusden: ’Ze vochten ook voor onze vrijheid’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Bij Leusden werden de 101 Sovjetsoldaten herdacht die in Kamp Amersfoort omkwamen. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

LEUSDEN - „Deze jongens vochten ook voor onze vrijheid tegen de nazi’s. Daarom mogen we ze niet vergeten.” Zondagochtend vroeg zijn in een bos bij Leusden met kaarsjes de 101 Sovjetsoldaten herdacht die in Kamp Amersfoort omkwamen door ontbering en executie.