Man en vrouw gewond bij schietpartij Dordrecht

Foto’s laten zien dat er minstens twee kogelgaten in de voorruit van de auto zitten. De schietpartij vond rond 21.30 uur plaats op het Van Oldenbarneveltplein.

De politie heeft via een Burgernet-melding laten weten op zoek te zijn naar twee personen op een scooter. De ene droeg een jas met een legerprint, de andere een donkere jas. Beide hadden een donkere helm op. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Of zij in levensgevaar verkeren, is niet duidelijk.

Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. „Op het Van Oldenbarneveltplein zijn meerdere hulzen en inslagen gevonden. De forensische opsporing stelt alle sporen veilig en krijgt daarbij hulp van een speurhond.”