Forse toename corona in Frankrijk, maar ziekenhuizen leger

Ondanks de toename van het aantal besmettingen, daalde het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met 121 naar 4891. Dat zijn er veel minder dan de ruim 32.000 coronapatiënten die op het hoogtepunt van de uitbraak in april in ziekenhuisbedden lagen.

Ook het aantal mensen met het virus op de intensive care is verder afgenomen, naar 379. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zegt dat besmettingen tegenwoordig minder vaak tot ernstige complicaties leiden dan eerder dit jaar.

„Daar zijn meerdere verklaringen voor, in het bijzonder dat patiënten met Covid nu jonger zijn, 20 tot 40, en minder kwetsbaar”, aldus de bewindsman op de Franse televisie. „En omdat oudere mensen zich goed blijven beschermen.”