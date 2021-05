’Den Haan al voor verkiezingen bezig met afsplitsing’

Premium Binnenland

Analyse: 50Plussers waanden zich telkens groter dan partij

Het belangrijkste besef dat leden van een politieke beweging moeten hebben, is dat niemand groter is dan de partij. Iedere volksvertegenwoordiger en iedere bestuurder is een passant, een tijdelijke kracht aan wie de partij voor bepaalde tijd een functie toevertrouwt.