Eén dode, zeven gewonden bij meerdere steekpartijen in Birmingham

Iets na middernacht vond er een steekpartij plaats in de binnenstad van Birmingham. Volgens de lokale politie kwamen er kort daarna nog ’meerdere meldingen’ van steekpartijen binnen. De steekpartijen vonden plaats tussen 00.30 en 02.20 uur lokale tijd.

Gaybars

Het geweld vond plaats in een gebied met enkele gaybars. Volgens de politie is nergens uit gebleken dat sprake is geweest van anti-homogeweld. Ook wat betreft mogelijke andere motieven tast de politie nog in het duister.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zegt dat hij voorlopig geen informatie heeft die wijst op een terroristisch motief, maar zei daarbij dat mensen "zeer waakzaam" moeten blijven.

Verdachte

De politie heeft één mannelijke verdachte op het oog, maar er zijn nog geen arrestaties verricht. De politie beschikt over veel beelden van bewakingscamera’s die allemaal bekeken moeten worden.

Over de aanleiding van de steekpartijen in het uitgaansgebied kan de politie nog niets melden. De politie spreekt van een ’groot incident’. „Wij hebben beelden op sociale media gezien, maar kunnen nu verder niets bevestigen”, aldus de politie in een een Twitter-bericht. Het gebied werd afgelopen nacht afgezet. Het sporenonderzoek duurde nog de hele ochtend.

De politie spreekt van een ’groot incident’. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ⓒ snapchat

Enkele straten rond Hurst Street en Bromsgrove Street zijn afgezet. Volgens Britse media is een groot deel van het uitgaansgebied afgesloten.

Volgens de burgemeester van Birmingham houden de steekpartijen verband met elkaar, maar is een motief nog onduidelijk.

’Knal en commotie’

Cara, een werkneemster van het uitgaanscentrum Arcadian Centre in de buurt, was ooggetuige. „Ik zag dat meerdere mensen met elkaar op de vuist gingen”, zegt ze tegen de BBC. Volgens haar was het op dat moment voor het eerst sinds de opheffing van de corona-lockdown weer erg druk op straat.

Glasscherven in de uitgaansstraat. Ⓒ Reuters

„Opeens hoorde ik een harde knal en ontstond er een hoop commotie. Er brak een vechtpartij uit op straat. Uit de clubs en pubs kwamen veel mensen de straat op om te kijken wat er gebeurde. Ik werk in een club, dus maak regelmatig opstootjes mee, maar zo erg als het vanavond ging, heb ik nog niet eerder meegemaakt. Iedereen leek met elkaar op de vuist te gaan: mannen, vrouwen, oudere en jonge mensen.” Volgens Cara was het daarna nog zeker drie uur onrustig in de buurt.

Er zou ook geschoten zou zijn, maar de politie kan dat niet bevestigen.