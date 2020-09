Gewonden bij ’meerdere steekpartijen’ in Birmingham

Iets na middernacht vond er een steekpartij plaats in de binnenstad van Birmingham. Volgens de lokale politie kwamen er kort daarna nog ’meerdere meldingen’ van steekpartijen binnen.

Het is onduidelijk hoeveel gewonden er precies zijn en wat hun toestand is. Ook over de aanleiding kan de politie nog niets melden. De politie spreekt van een ’groot incident’. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. „Wij hebben beelden op sociale media gezien, maar kunnen nu verder niets bevestigen”, aldus de politie in een een Twitter-bericht.

Enkele straten rond Hurst Street en Bromsgrove Street zijn afgezet. Volgens Britse media is een groot deel van het uitgaansgebied afgesloten.

Volgens de burgemeester van Birmingham houden de steekpartijen verband met elkaar, maar is een motief nog onduidelijk.

’Knal en commotie’

Cara, een werkneemster van het uitgaanscentrum Arcadian Centre in de buurt, was ooggetuige. „Ik zag dat meerdere mensen met elkaar op de vuist gingen”, zegt ze tegen de BBC. Volgens haar was het op dat moment voor het eerst sinds de opheffing van de corona-lockdown weer erg druk op straat.

„Opeens hoorde ik een harde knal en ontstond er een hoop commotie. Er brak een vechtpartij uit op straat. Uit de clubs en pubs kwamen veel mensen de straat op om te kijken wat er gebeurde. Ik werk in een club, dus maak regelmatig opstootjes mee, maar zo erg als het vanavond ging, heb ik nog niet eerder meegemaakt. Iedereen leek met elkaar op de vuist te gaan: mannen, vrouwen, oudere en jonge mensen.” Volgens Cara was het daarna nog zeker drie uur onrustig in de buurt.

Er zijn ook berichten dat er geschoten zou zijn, maar de politie kan dat niet bevestigen.