Nederland stevent af op nieuw hitterecord: ’Het is bizar’

Eindelijk op vakantie, is het bloedheet in Zuid-Europa: ’In de tent moet je niet zijn nu’

Kan er eindelijk vakantie worden gevierd zonder mondkapjes en covid-apps, gooit de temperatuur roet in het eten. In heel Zuid-Europa is het meer dan 35 graden, maar dat is voor campinggasten in de Franse Drôme geen reden om niet te genieten. „Lekker binnen de Tour kijken met een pilsje in de hand.”