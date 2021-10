Gewapende man die ’Allah Akbar’ roept in voorstad Parijs doodgeschoten

De man, naar later bleek een bekende van de politie, gooide een fles naar de agenten en liep met een mes dreigend op hen af. Dat gebeurde tijdens een verkeerscontrole, zo melden politiebronnen aan het Franse persbureau AFP. Daarop werd de man in de onderbuik geschoten. Later op de avond overleed hij aan zijn verwondingen. De 31-jarige man was wel bekend bij de politie, maar niet vanwege radicale of terristische activiteiten. Hij had onder meer een aantal drugsdelicten op zijn kerfstok.

Minister Gerald Darmanin van Binnenlandse Zaken sprak op Twitter zijn waardering uit voor het optreden van de agenten. „Ik groet de koelbloedigheid van de politieagenten van Colombes die een man neutraliseerden die hen met een mes bedreigde. Meer dan ooit moeten we waakzaam blijven en meer dan ooit staat de politie in de frontlinie”, twitterde hij.

Burgemeester Patrick Chaïmovitch beschreef de wijk waar het drama plaatsvond als „een vriendelijke buurt, arbeiderswoningen, op een zeer tijdelijke as, tussen Bezons en La Défense, maar het is ook een buurt die verlaten aanvoelt door de overheid al jaren ”.