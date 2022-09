Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe vis in streamingvijver: 5 vragen over SkyShowtime

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Aan het eind van 2022 krijgt Nederland er met het Amerikaanse SkyShowtime een nieuwe streamingdienst – en dus nog veel meer films en series op televisie – bij. Ⓒ 123RF

De wereldwijde streamingoorlog is nog lang niet uitgewoed. Dinsdag presenteert SkyShowtime zich in Europa. De nieuwe Amerikaanse streamingdienst start eerst in Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken. Eind 2022 rolt de streamer zijn aanbod ook in Nederland uit. Vijf vragen over deze nieuwe streamingdienst.