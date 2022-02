CDC: booster na 4 maanden minder effectief

Twee maanden na de booster biedt het vaccin 87 procent bescherming tegen ziekte waarbij bezoek aan de eerste hulp nodig is, maar na vier maanden was dat nog maar 66 procent. En tegen ziekenhuisopname was de bescherming twee maanden na de booster 91 procent. Na vier maanden was dat gedaald naar 78 procent.

Volgens de auteurs van de studie laten de resultaten zien dat er moet worden nagedacht over nieuwe dosissen van de mRNA-vaccins. Viroloog Anthony Fauci liet tijdens een persconferentie weten dat een vierde prik misschien noodzakelijk is voor mensen met een zwak immuunsysteem en ouderen.

Voor de studie werd naar ruim 300.000 coronagevallen in de VS gekeken.