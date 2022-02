Gezondheidsraad komt met advies over tweede boosterprik

Kuipers wil van de Gezondheidsraad horen of het nodig is om „in de komende maanden” een nieuwe boostercampagne uit te voeren, en of het helpt bij het beheersen van de pandemie. Hij wil bijvoorbeeld weten of alle volwassenen dan een boosterprik aangeboden zouden moeten krijgen of alleen mensen uit risicogroepen. Ook vraagt de minister welke vaccins zouden moeten worden gebruikt en hoeveel tijd er tussen de tweede booster en de laatste prik zou moeten zitten.

Kuipers’ voorganger, Hugo de Jonge, hield eerder rekening met nog minstens drie boosterrondes. De eerste daarvan zou in het tweede kwartaal van dit jaar zijn, dus in april, mei of juni. In het najaar zou een nieuwe ronde volgen, en volgend jaar zou er nog een campagne kunnen zijn.

De huidige boostercampagne begon in november. Bijna 8,8 miljoen volwassenen hebben inmiddels zo’n oppepprik gekregen. Dat komt neer op 61,3 procent van alle volwassenen.