Brits echtpaar gooit per ongeluk 15.000 pond weg

Het geld werd bij de stort in Midsomer Norton teruggevonden. Ⓒ Google Maps

Midsomer Norton - Een echtpaar uit Burnham-on-Sea, in het Verenigd Koninkrijk, heeft per ongeluk, en zonder het te hebben gemerkt, 15.000 pond (omgerekend ongeveer 17.500 euro) weggegooid. Het stel had geluk: medewerkers van het afvalverwerkingsbedrijf in Midsomer Norton vonden het geld terug.