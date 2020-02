Engeland sluit grens voor kansloze immigrant

Carnaval is de ideale mogelijkheid om de Brexit op de hak te nemen. In het Duitse Mainz staat Boris Johnson als paljas met de queen achter zich. Ⓒ EPA

Londen - De Brexit is nog niet eens officieel ingegaan, of Engeland kondigt per 1 januari 2021 al zeer strenge immigratieregels aan. Nieuwkomers moeten zeventig punten halen, anders blijft de deur gewoon ’shut’.