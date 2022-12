Duitser opgepakt voor spionage Moskou

De Duitser, volgens Bild is het Karsten L., is woensdag in Berlijn aangehouden. Zijn woning en werkplek in Berlijn en Pullach zijn doorzocht, net als die van een ander persoon. Ook zijn er doorzoekingen gedaan in twee gebouwen van de BND.

Nadat er signalen waren gekomen over een spion in eigen gelederen, is volgens BND-chef Bruno Kahl direct een uitgebreid intern onderzoek ingesteld. Toen dat de verdenking bevestigde, is de federale aanklager ingeschakeld. „We werken nauw en vol vertrouwen samen met de onderzoekende autoriteiten om de zaak grondig op te helderen”, aldus Kahl.

Vanwege het lopende onderzoek worden geen nadere mededelingen over de zaak gedaan. „Terughoudendheid en discretie zijn zeer belangrijk in dit specifieke geval.” Met Rusland hebben we volgens Kahl te maken met een speler „met wiens gewetenloosheid en bereidheid tot geweld we rekening moeten houden.”

De laatste keer dat een dubbelspion bij de BND werd ontmaskerd, was in 2014. Hij werd in 2016 tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens jarenlange spionage, voornamelijk voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.