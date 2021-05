Drama in chocoladebedrijf: 18-jarige stagiair overleden na elektrocutie

Het dramatische arbeidsongeval gebeurde maandagmiddag iets voor 17.00 uur bij Baronie in de Ondernemingenstraat in Veurne. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. „Onze diensten werden iets voor 17.00 uur ingelicht”, aldus commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. „Toen we ter plaatse kwamen, bleek het om een elektrocutie te gaan.”

„Een 18-jarige jongeman uit Koksijde die aan de slag was als stagiair in het bedrijf, had de opdracht gekregen om een klus uit te voeren in een elektriciteitscabine. (...) Tijdens die klus moet er iets fout zijn gegaan: de jongen werd geëlektrocuteerd.” De hulpdiensten konden niets meer voor de jongen doen.

In shock

De politie werd ingelicht en de zaak is in onderzoek.

In het chocoladebedrijf Baronie aan de Ondernemingenstraat in Veurne worden tal van chocoladeproducten gemaakt zoals repen, pralines en truffels. Het bekendste merk is Jacques. Baronie is een internationale speler met bijna tweeduizend werknemers en heeft naast de vestiging in Veurne ook afdelingen in Nederland en Duitsland.

Na het dodelijke arbeidsongeval waren heel wat arbeiders in shock. Het bedrijf en de politie zorgen voor begeleiding.