Duits pretpark opent drive-in kerstmarkt

De bezoekers worden geacht in hun auto te blijven maar kunnen wel eten en drinken kopen in de stands langs de route. Het pretpark op het terrein van een voormalige nooit in gebruik genomen kerncentrale ligt 14 kilometer stroomopwaarts aan de Rijn gemeten vanaf de Nederlands grens. Met uitzondering van kerstavond kunnen de bezoekers tot 1 januari met hun auto voor 12,50 euro door de ’romantische droomwereld’ rijden tussen 16.30 en 21.00 uur. Het is tegen betaling ook mogelijk de route af te leggen met warme stoofschotels aan boord.

Er is in Duitsland in het kader van de coronamaatregelen geen nationaal verbod van kerstmarkten afgekondigd. Maar de meeste kerstmarkten zijn geschrapt door deelstaten of de betrokken gemeenten, zoals bijvoorbeeld Aken, Bonn, Bremen, Düsseldorf, Münster en Keulen. In sommige gemeenten worden alternatieven aangeboden zoals Berlijn en Essen.