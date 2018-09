Een lidmaatschap of partnerschap kan meer kosten dan u hebt voorzien. Overweeg of het de prijs waard is. Start een zakelijk project, dat maar niet op gang kan komen, eens anders op, en laat niet door anderen de kolen uit het vuur halen.Een zakelijke pauze stelt u in staat problemen uit de weg te ruimen met naasten en ruzies bij te leggen. Voor leidinggevers een geschikte dag om een rondje werkvloer te doen en zich op de hoogte te stellen van hetgeen er leeft en speelt.Maak er een goed en nuttig gebruik van als u uw eigen gang kunt gaan. Focus in zaken liever op onderzoek en voorbereiding dan op onmiddellijke actie. Dat is vooral van belang als u de concurrentie voor wilt blijven.U kunt door toedoen van de kosmos gedesoriënteerd raken, dus wees extra voorzichtig. Haal geen gekke dingen uit die u in verlegenheid zouden kunnen brengen. Kruip niet achter het stuur, ook al hebt u maar één glas gedronken.Haastige spoed is nu verre van goed. U zult moeten knokken om uw zin te krijgen. Mensen zijn minder betrouwbaar dan anders. Een reis moet misschien door werk worden uitgesteld. Rijd niet mee met iemand die heeft gedronken.U raakt overbelast als u te veel werk naar u toe trekt. Door situaties rustig te overdenken vindt u aanvaardbare compromissen. Let op uw geld; een speculatieve actie kan faliekant fout gaan, zeker als essentiële informatie ontbreekt.De oorzaak van een chronische kwaal kan duidelijk worden. Probeer uw leefwijze of omgeving aan te passen. Een gesprek verloopt minder vlot dan u verwacht maar betere omstandigheden zijn in aantocht. Wees niet te nieuwsgierig.Let goed op als u formulieren invult voor een verzekering, lening o.i.d. Problemen of fouten die zich vandaag voordoen zullen veel tijd kosten om op te lossen. Door alert te zijn en te blijven kunt u veel heisa voorkomen.Het kan moeite kosten iemand te doorgronden die u nog maar kort kent. Stel niet te veel vragen. Blijf baas over uw eigen humeur en tracht van elke situatie de humor te zien. Een massage of sauna zou vanavond aangenaam zijn.Ontwikkelingen lijken in uw voordeel; forceer echter niets. Iemand die aan uw kant lijkt te staan kan naar de tegenpartij overhellen, maar door een toezegging te herhalen kunt u diegene terugwinnen. Neem niemand als vanzelfsprekend.Als u het niet erg druk hebt kunt u tijd overhouden, maar iets wat eenvoudig lijkt kan ingewikkeld blijken te zijn. Ook een zoekgeraakt document kan uw agenda in de war sturen. Doe vandaag wat u al een tijdje hebt laten liggen.Doe dingen één voor één en sloof u niet uit. Stel u in elk opzicht bescheiden op. Meng zaken niet met liefhebberijen, dat veroorzaakt kortsluiting. Om de grote lijn niet uit het oog te verliezen moet u zich minder in details verdiepen.

